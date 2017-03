Julio Barroso no se confía: "Recién en la novena fecha veremos los candidatos al título"

El arranque de Colo Colo ha sido casi perfecto en el Clausura. Además de mostrar un juego mejor que el del torneo pasado, el cuadro de Pablo Guede es líder del fútbol chileno con cuatro triunfos, un empate y ninguna derrota. A pesar del buen inicio, los jugadores del Cacique prefieren tomar con calma el liderato.

“No podemos confiarnos porque todos los equipos tienen chances. El torneo recién comenzó, en la novena fecha recién se comenzarán a mostrar los candidatos. El buen comienzo es bueno, pero no nos va a marcar nada (…) En el fútbol no está garantizado, siento que solo hemos tenido un buen arranque, nada más. Nosotros somos un equipo que tenemos un buen rendimiento. Hoy estamos encaminando una idea que de poco la estamos validando”, afirmó este miércoles el defensa central Julio Barroso.

Siento que solo hemos tenido un buen arranque, nada más.

El defensa argentino asistió a conferencia de prensa donde aprovechó la oportunidad para analizar el duelo ante Santiago Wanderers de este sábado en la Quinta Región. “Es un equipo que ha realizado buenos partidos. Sabe lo que tiene que hacer con cada rival, sabe como jugar de contra. No deja de ser un equipo interesante por lo que propone. El otro día dio vuelta el clásico entonces eso muestra que es un equipo que apela a revertir los resultados negativos. Será un partido duro en todo sentido”, sostuvo Barroso.

Fiel a su estilo, el zaguero albo no pudo quedar fuera de la polémica decisión que tomó la gobernación de Valparaíso al no permitir el ingreso de hinchas albos para el duelo ante los caturros. “Uno quiere que el fútbol sea una fiesta en todo sentido. Lamentablemente por culpa de algunos se pierde eso, pero bueno las consecuencias cuando uno pasa a llevar la ley tiene estos resultados. Hay que seguir mejorando cosas para volver a ver los estadios llenos“, sostuvo el jugador.