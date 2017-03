El llamado de atención de Espinel al arbitraje en la previa del duelo ante Colo Colo

Santiago Wanderers recibirá a Colo Colo este sábado a partir de las 12:00 en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso y en la antesala de dicho encuentro, el director técnico del conjunto porteño, Eduardo Espinel, hizo un llamado de atención sobre el nivel del arbitraje chileno.

“Nosotros tenemos los puntos que hemos logrado, no me gusta llorar ni poner excusas, pero sí estoy preocupado. Ayer (el lunes) se vio un penal para la U de Conce, que creo que coincidimos en que no fue, al minuto, entonces se le está facilitando las cosas a algunos equipos, no quiero decir que a propósito”, expresó el entrenador uruguayo en conferencia de prensa.

Siempre en el mismo tema, el charrúa dijo: “quiero creer que es una casualidad y apuesto, porque acá el arbitraje es excelente, a que realmente son momentos y ojalá que todos se pongan de acuerdo y que las manos que son manos se cobren, o las cobran todos o no las cobra nadie”.

“El otro día mirando partidos internacionales miro que a los jugadores le pega una pelota en el brazo, cobran penal y digo que hay un poco de contradicción en todo, entonces la verdad es que estoy muy molesto y preocupado por esa situación”, prosiguió.

En materia futbolística, el Roble opinó que Colo Colo “es un equipo muy difícil, que está jugando muy bien y que ha encontrado una filosofía de juego después de un semestre donde no estuvo muy bien. El entrenador y los jugadores están con confianza porque ganan, es un equipo grande con todo, entonces es muy difícil, tenemos una complicada tarea, pero realmente tenemos muchas expectativas de complicarles”.

Por lo dicho anteriomente, el técnico del Decano estableció que “sí tenemos la ilusión de ganar el partido, hacernos fuertes en nuestra casa y más que nada conseguir esos tres puntos para alejarnos del que va último, entonces doblaremos el esfuerzo y entraremos al partido, independientemente de contra quién juguemos por esos tres puntos, pero hay que ser inteligentes e ir leyendo el juego, porque si no nos podemos quedar con los tres puntos acá, hay que sumar como sea”.