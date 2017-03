El nuevo goleador de Everton se ilusiona con una opción en la Roja

Raúl Becerra, delantero argentino de 29 años que milita en Everton de Viña del Mar, recibió la nacionalidad chilena y con ello se ilusiona con seguir creciendo en el fútbol nacional, como también con un posible llamado a la Selección.

“Estoy muy contento orgulloso de ser chileno. Ahora me toca defender la profesión, quiero seguir jugando de la misma forma y aprovechar la oportunidad que me da Chile para seguir creciendo”, expresó el futbolista nacido en Río Gallegos, en la zona austral del vecino país.

Cabe destacar que la madre del ariete que llegó a la Ciudad Jardín a comienzos de 2017 es chilena y por ello el autor de los dos goles ruleteros en el reciente 2-2 en el Clásico Porteño pudo sortear con agilidad los trámites de su nacionalización.

“La nacionalidad, en primera instancia, me da la posibilidad de no ocupar cupo de extranjero y eso es muy importante no solo para mí, sino también para el club. Esto claramente me da la posibilidad de seguir proyectándome en Everton y en este país”, valoró al respecto el espigado atacante.

En estos casos suele ser tema la Roja y el ex Argentinos Juniors no lo eludió, al plantear que “si las cosas siguen dándose para bien, y tanto a nivel de equipo como en lo personal, puede darse una posible citación. Aunque eso es más para futuro, hoy solo toca pensar en el partido de esta semana y seguir entrenando para lo que venga”.

Por lo dicho en el párrafor anterior, el propio Becerra se refirió al venidero partido entre Chile y Argentina en Buenos Aires por las eliminatorias Sudamericanas a Rusia 2018. “El partido obvio que voy a verlo, porque es lo que me gusta hacer. Lógicamente ahora tendré que hacer un doble análisis, pero yo solo espero que sea un buen espectáculo y que gane el mejor”, comentó.

Cabe destacar que a lo largo de su carrera, el argentino nacionalizado chileno ha defendido los colores de Sportivo Santa Cruz (2006), Juventud Alianza (2007-2008), Boca Río Gallegos (2009), Huracán Tres Arroyos (2010), Juventud de Pergamino (2010-2011), Almagro (2011-2012), Nueva Chicago (2012-2013), Argentinos Juniors (2013-2014), Colón de Santa Fe (2014-2015) y Deportivo Cuenca (2016), además de Everton.