Los lamentos de Iquique tras el mal debut en la Libertadores: "Nos habíamos acostumbrado a ganar"

Aton Chile / El Gráfico Chile

Deportes Iquique había tenido un arranque de 2017 casi perfecto. Hasta hace una semana, los Dragones Celestes marchaban como punteros del Torneo de Clausura, junto a Colo Colo, y exhibían un gran juego.

Pero en los últimos días los nortinos conocieron la otra cara de la moneda. Con la derrota frente a Guaraní en Calama, por el debut en Copa Libertadores, completaron tres duelos seguidos (empate ante Audax Italiano y Universidad de Concepción) sin conocer la victoria. De todos modos, en el plantel no dramatizan.

“No hay preocupación, esto se saca adelante con trabajo. En el campeonato estamos arriba, a dos puntos del líder (Colo Colo). Tenemos que seguir trabajando y tratar de no cometer los errores que venimos cometiendo y hacerlo a la perfección. Creo que el sábado van a salir los goles que no pudimos meter en Calama”, reconoció Diego Torres a La Estrella de Iquique.

Sobre el tropiezo ante Guaraní por el torneo continental, el argentino sostuvo que en el plantel estan “todos calientes, nos habíamos acostumbrado a ganar, hacía mucho que no perdíamos. Estamos con confianza y con mucha fe que esto lo sacaremos adelante. Somos un grupo muy unido”.

Por último, el trasandino analizó las palabras del técnico Jaime Vera, que el duelo ante los paraguayos dijo que el equipo acusó el cansancio por los viajes. “Físicamente estamos bien, eso no es excusa. Nos cuidamos, comemos bien, descansamos“, explicó.

Deportes Iquique buscará volver a los festejos este sábado, cuando se enfrente con Palestino a las 17:30 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.