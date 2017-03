Guede en alerta por el juego de Wanderers: "No necesitan mucha gente para meterte un gol"

Colo Colo quiere seguir como puntero del torneo de Clausura. Para lograr ese objetivo, el cuadro dirigido por Pablo Guede deberá viajar hasta la quinta región para así enfrentar a Santiago Wanderers el día sábado a las 12:00 horas. En la previa de este importante encuentro, el técnico de los albos asistió a conferencia de prensa para así analizar el duro partido ante los caturros.

“La forma que tienen de jugar no nos conviene a nosotros. Será un partido bastante complicado, será diferente al que jugamos ante Universidad Católica. Ellos tienen un repliegue defensivo bastante fuerte. A partir de ahí, tienen jugadores que te hacen mucho daño de contra; no necesitan mucha gente en ataque para meterte un gol“, afirmó el DT del Cacique.

Durante el encuentro ante los medios, el técnico aprovechó para confirmar que Claudio Baeza está en duda para el encuentro del fin de semana debido a una molestia física en la rodilla. Debido a este último problema, Guede se refirió a lo complicado que ha sido armar el equipo titular debido a las lesiones que han sufrido sus jugadores en lo que va del torneo.

“Ha sido algo desagradable, no me gustan que los futbolistas se lesionen. Por suerte pudimos prever en cada situación; por ejemplo Gonzalo Fierro y Felipe Campos entrenaron todo el semestre de central. Después se lesionó Esteban Pavez y teníamos a Gabriel Suazo que podía jugar como volante central. Es complicado porque te desarma los planes para darle los minutos a todos los jugadores que quiere”, comentó el argentino.

Con respecto a esto último, el trasandino confesó que con su cuerpo técnico han estado bastante preocupados por las lesiones de los futbolistas del Cacique en los últimos meses.

“Hay dos cosas que me sorprendieron: una que se me rompieron tres jugadores de la misma posición, pero lo analizamos y no tiene ninguna lesión que ver con la otra. También analizamos las cargas. Pero las lesiones más graves fueron infortunios”, aseguró.

El adiestrador albo aprovechó de confirmar que Fernando Meza y Pedro Morales están totalmente descartados para enfrentar a Wanderers, al igual que Esteban Pavez, Justo Villar y Jorge Araya. Además de los lastimados Michael Ríos y Matías Zaldivia, que tienen para varios meses de recuperación.