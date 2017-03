Patricio Rubio y su presente en México: "Me siento contento y pleno en el club"

Patricio Rubio vive un gran presente en México donde es el goleador del ascenso en Dorados de Sinaloa y el delantero comentó su presente y aseguró que su objetivo es lograr el ascenso y jugar en la primera división azteca con su actual club.

“Me siento muy contento y pleno en el club. Si bien, es liga de ascenso es muy competitiva, vamos en el primer lugar y estoy de líder de goleo. Creo que llegué al lugar y equipo que me correspondía y me siento cómodo con mi familia y ya tenemos asegurada la final para ascender y espero quedarme acá para jugar en Primera”, comentó rubio a radio ADN.

“La idea es ascender con el equipo y si se puede quedarme acá. Me siento muy cómodo con el equipo y eso se ha reflejado en los goles que he convertido. Me siento pleno, pertenezco a Queretaro, pero espero quedarme para hacer una buena temporada en Primera”, agregó.

Sobre el presente de los jugadores nacionales en México, aseguró que “cuando llegué habían muy pocos jugadores chilenos y se abrieron las puertas con la Copa América y con Puch. Nico Castillo está haciendo una buena campaña y eso me alegra porque habla bien de los chilenos y le abre las puertas a otros jugadores más jóvenes que pueden venir a México y desarrollarse”.

La Selección y la U

Pese a su gran presente en México donde es el goleador de su equipo, Rubio no se ilusiona con estar en la selección chilena, por un simple motivo: no juega en Primera.

“Uno siempre quisiera que te llamen o estar en la Selección, pero hoy en día estando en el ascenso y sea el goleador del torneo, se ve lejano. Ya que es difícil que llamen a un chico de la liga de ascenso a la Selección”, sostuvo.

Finalmente, se dio tiempo para comentar el presente de Universidad de Chile y espera que los laicos vuelvan a los primeros puestos y salgan de la crisis que están atravesando.

“Tiene muy buenos jugadores la U, han ido buenos entrenadores. Beccacece es un buen entrenador y sabe, Hoyos sabe mucho y cuesta entender porque la U está pasando por un momento así y lo importante es que sepan salir del mal momento y que la U vuelva al lugar que merece que son los primeros lugares”, concluyó.