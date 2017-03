Peric disparó contra el alcalde de La Florida por no ayudar a Audax

Nicolás Peric nuevamente no se guardó nada y disparó contra la administración de Rodolfo Carter, alcalde de la Florida. El arquero nacional criticó la poca ayuda que las autoridades de la comuna le dan a Audax Italiano para llenar la cancha del estadio Bicentenario de La Florida.

“Yo pido por favor que nos den una mano. Que en lugar de empujarnos a salir, que nos ayuden a estar en la comuna, que la comuna tenga su equipo. Se hizo un estadio que no se puede aprovechar con la gente que debiese aprovecharse. Debiésemos tener muchísima más gente fomentada por la comuna y no es así. Hoy estamos en posturas contrarias y no sé por qué. Tampoco me he interiorizado más allá. Tampoco me corresponde“, dijo el portero.

“Sí me corresponde pedir que, en vez de ponernos tantas trabas, nos den una mano. No nos sirve un estadio vacío. Tratamos de hacer un montón de cuestiones. Que el 2×1, pero si hay más guardias que gente en el estadio, no sirve. Y si a la gente le sacan un parte afuera del estadio, no van a venir“, aseguró el ex Argentinos Juniors en declaraciones recogidas por La Tercera.

En esa línea, reclamó que “jugamos un partido con Colo Colo con mil personas. No puede ser que te pongan tantas trabas, que la gente que se estaciona afuera tenga un parte. ¿Qué queremos? ¿Qué el club se vaya de la comuna, que no sea más Audax Italiano de La Florida? ¿Qué pretende la gente de la alcaldía?“.

El ex Rangers también puntualizó en la necesidad de la gente de la comuna de identificarse con los itálicos, aunque reveló que la alcaldía los aleja de los hinchas.

“A mí me encanta ver este estadio con mucha gente. Siento que es un estadio que está hecho para el fútbol. Estamos en una comuna que necesita identificarse con su equipo. Sería triste que el club siguiera planteando la posibilidad de ir a jugar a otra comuna, que tuviera que salir de la localía de acá porque la alcaldía sencillamente no te ayuda, te pone trabas”, señaló el portero de 38 años.

En los dos partidos disputados por Audax como local en el Bicentenario en el Torneo de Clausura, que fueron triunfos ante Cobresal y Huachipato, tuvieron un promedio de 1.300 espectadores.