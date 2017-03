¡Están los pitos! ANFP dio a conocer los jueces para la 6ª fecha del Clausura

Este viernes arranca la sexta fecha del Torneo de Clausura y la ANFP ya dio a conocer a los árbitros que impartirán justicia en los ocho compromisos.

En ese sentido, Cristián Andaur fue designado para dirigir el duelo más atractivo, que protagonizarán Santiago Wanderers y el líder Colo Colo, el sábado a las 12:00 horas en el Elías Figueroa de Valparaíso.

En tanto, Christian Rojas pitará el cotejo entre Universidad Católica y Deportes Antofagasta, el mismo día pero a las 20:00 horas en San Carlos de Apoquindo.

Por su lado, Carlos Ulloa será el juez para el encuentro entre Audax Italiano y Universidad de Chile, a jugarse el domingo a las 18:00 horas en el estadio Bicentenario La Florida.

Estos son todos los árbitros para la sexta fecha del Torneo de Clausura:

Viernes 10 de marzo

18:30 horas, Deportes Temuco vs. Everton, estadio Germán Becker, Héctor Jona

21:00 horas, U. de Concepción vs. San Luis, estadio Ester Roa, Franco Arrué

Sábado 11 de marzo

12:00 horas, Santiago Wanderers vs. Colo Colo, estadio Elías Figueroa, Cristián Andaur

17:30 horas, Palestino vs. Deportes Iquique, estadio Municipal La Cisterna, Francisco Gilabert

20:00 horas, U. Católica vs. Deportes Antofagasta, estadio San Carlos de Apoquindo, Christian Rojas

Domingo 12 de marzo

12:00 horas, Huachipato vs. O’Higgins, estadio CAP, Patricio Polic

18:00 horas, Audax Italiano vs. Universidad de Chile, estadio Bicentenario La Florida, Carlos Ulloa

20:30 horas, Unión Española vs. Cobresal, estadio Santa Laura, César Deischler