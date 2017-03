Iquique contra la ANFP: "Otras federaciones se toman con más importancia la Libertadores"

En Deportes Iquique tratan de dejar atrás la dura derrota en el debut de Copa Libertadores ante Guaraní donde cayeron por la cuenta mínima jugando de local en la altura de Calama.

La caída de los Dragones Celeste ahondó la profunda crisis que viven los clubes chilenos en torneos internacionales, un tema que no pasa desapercibido en el elenco nortino.

“Tal vez si hubiéramos estado más descansados nos hubiera ido bien. La verdad es que no sé, porque Católica jugó el sábado y fue a Brasil y se trajo un empate en los últimos minutos. Obviamente que en los papeles es mejor no jugar y llegar en óptimas condiciones pero bueno nadie tiene la certeza de que te vaya bien o mal si no juegas el fin de semana”, declaró el creador Luis Gonzalo Bustamante a La Estrella de Iquique..

El análisis del argentino fue más allá y apuntó sus dardos contra la ANFP: “Da bronca es que otras federaciones tomen con más importancia la Copa Libertadores, en este caso Guaraní que no jugó su partido. La ANFP no te de esa posibilidad. Va a pasar lo mismo en todos los partidos. Estaría bueno que además de criticar a los equipos, que no pasa nada, que nunca clasifica a nada que la ANFP le de un poco de accesibilidad para llegar de la mejor manera al partido”, indicó.

En esa misma línea, Bustamante se mostró resignado a una ayuda desde Quilín. “A Iquique lo hicieron jugar tres días después de un terremoto. Imagínate pedir un día para jugar un partido de Copa. Sería algo hasta tonto de nuestro lado pensar que te puedan dar una ayuda”, cerró.