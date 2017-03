Iquique agudiza calvario del Palestino de Córdova y no pierde pisada a Colo Colo

El Gráfico Chile/ATON Chile

Deportes Iquique logró un valioso triunfo sobre Palestino por 2-0 y se mantiene en el segundo lugar del Torneo de Clausura.

Con este triunfo, el cuadro de Jaime Vera quedó segundo en la tabla de colocaciones a dos puntos de Colo Colo y de paso agudizó aún más la crisis del elenco árabe y su DT Nicolás Córdova.

Durante los primeros 15 minutos del encuentro, el cuadro de Palestino intentó marcar la diferencia. Sin embargo, a los 11’ apareció Diego Torres y marcó el primer tanto para los “Dragones Celestes”, tras centro atrás desde la izquierda, luego de una mala salida del cuadro de colonia.

A los 29 minutos, Diego Bustamante anotó el 2-0 para los visitantes, luego de un espectacular tiro desde 22 metros, al palo más alejado de Darío Melo.

A los 44’, cuando ya se esfumaba el primer tiempo, un disparo de Misael Dávila se estrelló en larguero y así se fue el primer tiempo con ventaja para los iquiqueños por dos goles.

Durante la segunda parte, el cuadro de Vera dominó el encuentro. Sin embargo, bajó su nivel y no logró descontar. Por su parte, el cuadro de Palestino no logró hacer su fútbol y no fue oposición para el elenco iquiqueño, pese al ingreso de Sebastián Pinto por Caballero a los 46’.

Con este resultado, el cuadro de Iquique quedó en la segunda posición del torneo con 14 unidades, mientras Palestino se mantiene en la última posición, con solo un punto conseguido en las primeras seis fechas del Torneo de Clausura.