El Tanque Silva y la UC rompieron su mala racha ante Antofagasta

Se acabó la mala racha para el uruguayo Santiago Silva y la Universidad Católica en el Torneo de Clausura. Este sábado, la UC goleó por 4-1 a Deportes Antofagasta y el charrúa anotó sus dos primeros goles con la camiseta cruzada.

Los otros tantos de la franja fueron de Fernando Cordero (37′) y Cristián Álvarez (92′, de penal) mientras que el descuento fue de Óscar Salinas (63′) para los nortinos.

Fue un desahogo para el equipo de Mario Salas -que no estaba en la banca por la sanción tras la roja ante Colo Colo- que rompió la seguidilla de cuatro derrotas seguidas en el actual certamen.

Además, es la continuación de lo mostrado en Brasil ante Atlético Paranaense en el debut de Copa Libertadores, donde la UC mostró fútbol, coraje y garra para remontar ante la adversidad cuando caía 0-2, para al final conseguir el 2-2.

Si bien hoy no mostró la cara del bicampeón, se acercó mucho a esa versión. Mas encima, Silva al fin rompió su sequía goleadora y marcó por duplicado, sacándose la mufa y gritando con todo ambas cifras. El uruguayo no solo fue eso, también tuvo un par de posibilidades más para marcar, pero no tuvo suerte.

De esta manera, la UC llega a seis puntos y se aleja del fondo del Clausura. Aunque sigue a 10 puntos del puntero Colo Colo. En la próxima jornada, tras enfrentar a Flamengo por la Libertadores este miércoles, visitará al aproblemado Cobresal en El Salvador.

En tanto, los Pumas, que no jugaron un mal partido pese a caer, intentarán cambiar su imagen ante otro complicado: Santiago Wanderers en el estadio Calvo y Bascuñán.