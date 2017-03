Felipe Mora recuerda: "Hace un par de semanas no me tocaba jugar"

“Estoy feliz, es algo lindo que me toca vivir”, fueron las primeras palabras públicas del delantero de la U Felipe Mora tras convertirle tres goles a Audax Italiano y permitir así el sólido triunfo 3-0 de los azules sobre su ex club.

En conversación con la transmisión oficial del CDF, el 9 azul dijo gozar su presente, recordando que “hace un par de semanas no me tocaba jugar, pero sabía que con trabajo se me iban a dar las cosas. Por suerte ahora se mes están dando”.

Respecto al juego exhibido por Universidad de Chile ante el conjunto de Hugo Vilches, el atacante de 23 años comentó que “el profe nos pide que hay que presionar arriba y si presionamos estamos más cerca del arco rival y así podemos convertir los goles”.

En la misma línea, el futbolista que ganó un espacio en el once titular de Ángel Guillermo Hoyos tras la salida de Gastón Fernández valoró que “partido a partido vamos mejorando, mejoramos la última parte que al principio nos costaba”.

En otro tema, a Mora se le consultó si es que su buen nivel le permite ilusionarse con ser llamado por Juan Antonio Pizzi a la Roja, ante lo que contestó que “sí, siempre está la ilusión, estoy trabajando para eso”.