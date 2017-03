El Tanque Silva advierte a todos: "Esto recién empieza"

El Gráfico Chile/Aton Chile

Al fin, el uruguayo Santiago Silva rompió su maleficio frente a Antofagasta en San Carlos de Apoquindo, volviendo al gol luego de cuatro meses de sequía y marcó sus primeros tantos vistiendo la camiseta de Universidad Católica

Terminado el encuentro, Silva se mostró feliz de marcar y volver a la senda goleadora en la victoria 4-1 del actual bicampeón del fútbol chileno.

“Estoy contento, porque el primero costó pero luego se abrió el arco, pero lo importante es que ganó el equipo y después que pude convertir. Por mi manera de ser siempre mantuvimos la calma, mis compañeros y los directivos igual, siempre confiaron”, dijo el charrúa tras el partido.

El ex Boca Juniors envió un mensaje esperanzador a los hinchas de la franja y prometió entregarles más alegrías en los próximos partidos.

“El primer gol es el más difícil, pero esto recién empieza. Lo importante es que pudimos ganar y ahora enfrentaremos a un gran equipo como Flamengo que ganó 4-0, acá los vamos a esperar y queremos hacernos fuertes de local”, expresó.

“Recuperamos la confianza, este equipo ha demostrado que es muy bueno, este inicio de torneo no ha sido bueno, pero no significa nada. Hay que seguir el alza el miércoles y no bajar los brazos”, concluyó.