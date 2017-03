Wanderers sale al paso ante los rumores que posicionan a Moisés Villarroel como DT del primer equipo

La caída que sufrió Santiago Wanderers ante Colo Colo el fin de semana hace insostenible el ambiente al interior del camarín caturro. El cuadro de la quinta región solo ha logrado obtener cuatro puntos en las seis fechas que se han jugado del Clausura y comienza a peligrar en la tabla acumulada del fútbol chileno debido a que está en el penúltimo lugar.

El mal momento genera que el técnico Eduardo Espinel esté al centro de la polémica. A pesar del pésimo rendimiento que ha tenido la escuadra al mando del charrúa, la dirigencia de Wanderers salió este lunes a respaldarlo nuevamente. “Es parte de nuestro proyecto y ha trabajado con el actual cuerpo técnico y es un referente. Es una persona que buscamos potencia mucho porque es un hombre muy querido y que se está formando como técnico. Pero todo a su debido tiempo“, sostuvo el vicepresidente del club, Miguel Bejide.

El funcionario de Wanderers aprovechó la tribuna del diario el Mercurio de Valparaíso para desmentir los rumores de la posible llegada de Moisés Villarroel, actual DT de la Sub 15 de Wanderers, al primer equipo caturro. “No ha estado nunca en el análisis semanal que hemos hecho si el cuerpo técnico continúa o no. Por el contrario, hemos realizado un análisis descarnado de la situación, reconociendo donde tenemos nuestras desventajas y donde pueden estar nuestras fortalezas“, comentó.

Para finalizar, Miguel Bejide entregó detalles de la fórmula que están utilizando para levantar este mal arranque. “En estos momentos de más dificultad tenemos que estar cercanos a los jugadores, sobre todo porque son gente muy joven, y que obviamente, se ve más afectada. Hay que darles el ánimo pertinente y hacerles ver que hay que dar vuelta rápidamente la página”, concluyó.