La importancia que han tenido los "enfermeros" Pavez y Baeza en la recuperación de Zaldivia

El pasado 2 de febrero, el cuerpo médico de Colo Colo confirmó grave la lesión de Matías Zaldivia: Durante el duelo de ida ante Botafogo en Río de Janeiro por la Copa Libertadores, el defensa argentino sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha por lo que tuvo que ingresar a pabellón. Su tiempo fuera de las canchas se estimaba en no menor a seis meses.

Desde la operación, Zaldivia ha contado con dos “enfermeros” que no lo han dejado solo en este complejo proceso: Esteban Pavez y Claudio Baeza. “Los chicos han sido fundamental para mi recuperación especialmente en este tiempo de espera donde la ansiedad me está matando. Me han acompañado desde el primer día”, afirmó Zaldivia.

En conversación con El Gráfico Chile, el transandino reveló que uno de los pasatiempos favoritos que realizan es jugar algún partido de fútbol en la consola Playstation. “Es una de las cosas que más nos gusta. Jugamos de forma online muchas veces. ¿El peor? Sin duda Pavez. Es malísimo para jugar”, comentó entre risas el jugador de 26 años.

Con respecto a la lesión, el zaguero entregó detalles de su recuperación que va por buen camino: “Estoy bien. Llegué al segundo mes de operado y la verdad es que viene evolucionando muy bien. Ahora estamos en el proceso de ganar masa muscular y después a los tres meses empezaré a trotar un poquito“, comentó el colocolino, quien estuvo presente en la tribuna en el empate 2-2 de su club ante la U.

A pesar de que se siente bien, el ex jugador de Arsenal de Sarandí sabe que su regreso a las canchas está lejos por lo que intenta que la impaciencia no lo atormente en este momento.

“La verdad es que es muy difícil estar afuera de las canchas porque la ansiedad te mata. Pero bueno, lo único que me queda es estar fuerte de la cabeza porque sino es así en todos los partidos me volvería loco“, afirmó el argentino quien ya y se encuentra en fase de rehabilitación kinésica para volver a ser el gran valor para el Cacique como fue en 2016.