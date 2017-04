Zacaría prepara su regreso: "Cuando vuelva trataré de dar lo mejor por la U"

El volante de Universidad de Chile, Jonathan Zacaría, acumula cuatro meses fuera de las canchas, luego de la fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, sufrida el 4 de diciembre del 2016 frente a Deportes Temuco.

Pese a eso, el mediocampista argentino se puso fecha de regreso a las canchas para el partido de vuelta de la U frente a Corinthians por Copa Sudamericana, del próximo 10 de mayo, supeditado por no haber sido inscrito para el torneo nacional.

¿Cómo ha estado tu recuperación, cuánto te falta?

Yo ya estoy casi listo, estamos apuntando ahora a lo que es la parte física para que cuando vuelva no me cueste tanto.

¿Ya realizas de buena forma el trato con balón?

Sí, es casi el tercer mes con trabajo con pelota, lo que es muy bueno así que bien.

¿Has hablado con Hoyos para dónde te ocupará en tu regreso?

Todavía no hablo con Guillermo, como para este campeonato no estoy inscrito eso no se ha hablado todavía.

¿Qué le dices a la gente de la U, que te apoyó mucho en tu recuperación?

La verdad es que agradecerles por el apoyo que me brindaron siempre y cuando vuelva tratar de dar lo mejor por el equipo.