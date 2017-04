Las duras críticas de Eduardo Espinel contra el arbitraje tras la caída de Wanderers ante la U

El Gráfico Chile / Aton Chile

El técnico de Santiago Wanderers, Eduardo Espinel, criticó fuertemente al arbitraje de Franco Arrué tras la derrota 2-0 de su club ante Universidad de Chile, caída que deja a los porteños muy complicados en la tabla general, a sólo seis puntos del colista, Cobresal, con un partido más.

“Cuando no encuentras apoyo en lo protagonistas que son los hinchas es duro, pero no es duro para mí, es porque se traspasa a los jugadores. Le está afectando al plantel muy juvenil que tenemos”, señaló el adiestrador antes de descargar su artillería, principalmente por una mano de Christian Vilches en el área que no fue cobrada.

“Tampoco somos tan desastrosos, en el segundo tiempo tuvimos cosas interesantes, pero hay temas que nos están preocupando. No me gusta llorar, pero los pequeños detalles de un penal a favor o en contra nos están condicionando. Uno es paciente, pero hay que poner un límite. Tuve la sensación de penal en el segundo cuando íbamos perdiendo, puede que no cambiara el resultado, pero, ¿por qué una mano en el área de nosotros es penal y al contrario no? ¡Basta de estar callados!”.

“Creo en el arbitraje chileno, que es uno de los mejores de Sudamérica, pero están jugando con el trabajo de mucha gente, los hinchas me putean a mí, pero si esos detalles fueran para nosotros, a lo mejor, no estaríamos en esta situación y me libraría de esas puteadas”, añadió.

Y prosiguió: “la semana pasada estuvieron llorando por las expulsiones de este equipo (la U) y para mí estaban todas bien hechas, entonces, ¿cuál es? Como nosotros somos un equipo humilde que nos callamos, nos afectan los detalles”.

Siempre en el mismo tenor, el charrúa sostuvo que “estamos preocupados porque había ilusión de poder rescatar algún punto o los tres, porque si bien sabíamos que la diferencia está en cuanto a la tabla de ubicaciones y a todo lo que significa el equipo rival, hoy el fútbol chileno ha demostrado que está muy irregular y que cualquiera le gana a cualquiera. Pero hicimos un mal primer tiempo, donde se carga la balanza”.

Espinel remató que “estamos sufriendo, pero es parte de nuestro trabajo. En algún momento nos golpeaban las espaldas para pedirnos cosas y lo aceptamos y cuando viene las malas también tenemos que aceptar las puteadas, pero lamentablemente están afectando a todo el grupo, porque nadie se detiene a pensar con qué presupuesto nos manejamos, como se conformó este equipo”.