La penúltima fecha del Clausura tampoco tendrá partidos en simultáneo

El Torneo de Clausura está en la recta final, y con ocho aspirantes al título, su final asoma como el más incierto en la historia de los torneos cortos. Y es que apenas 4 puntos separan al líder, Colo Colo, y al octavo de la tabla de posiciones, Everton.

Para la 14ª fecha, la ANFP decidió no programar partidos en simultáneo, a diferencia de torneos anteriores en donde las últimas jornadas se jugaba con dos o más partidos al mismo tiempo.

Para el fin de semana del 12, 13 y 14 de mayo, varios son los partidos que podrían definir la suerte del Clausura: Universidad Católica recibirá a Iquique el sábado a las 18:00 horas, Colo Colo hará de local ante Antofagasta el domingo al mismo horario, y la U visita a O’Higgins ese mismo domingo al mediodía.

Otro duelo clave será el que animen Santiago Wanderers y Cobresal (sábado a las 12:00 horas), en su lucha por el descenso.

Así se jugará la fecha

Viernes 12 de mayo

20:00 Everton vs. Huachipato – Estadio Sausalito

Sábado 13 de mayo

12:00 S. Wanderers vs. Cobresal – Estadio Elías Figueroa

15:30 A. Italiano vs. U. de Concepción – Estadio Bicentenario La Florida

18:00 U. Católica vs. Iquique – Estadio San Carlos de Apoquindo

20:30 San Luis vs. U. Española – Estadio Lucio Fariña

Domingo 14 de mayo

12:00 O’Higgins vs. Universidad de Chile – Estadio El Teniente

15:00 Palestino vs. Temuco – Estadio La Cisterna

18:00 Colo Colo vs. Antofagasta – Estadio Monumental