Humberto Suazo se la juega por sus ex compañeros: "Ojalá que Colo Colo salga campeón"

Tras un año y medio que fue despedido de Colo Colo, Humberto Suazo dice estar en su mejor momento personal. Tras salir del cuadro albo, el ex delantero es la figura principal del equipo senior de Lo Gallardo, está a cargo de la selección sub 13 de San Antonio y disfruta más que nunca a su familia quien lo acompaña todos los fines de semana a las canchas para verlo jugar.

Pero a pesar de la forma en que salió de Colo Colo, Suazo no olvida el cariño por el club. “Nada va a cambiar que siga siendo colocolino de corazón. Tengo también muchas amistades en el club. Ojalá que el Colo salga campeón, está peleado el torneo. Trato de seguirlo lo más que puedo, pero muchas veces me pierdo los partidos por estar en la cancha de Gallardo. Ando un poco desconectado de eso”, afirmó el ex goleador al diario La Tercera.

Suazo también fue sincero al confesar que en este momento de su vida no extraña para nada el fútbol profesional. “Quizás fue mejor lo que pasó [el despido de Colo Colo, tras el lío que sostuvo con el cuerpo técnico, encabezado por José Luis Sierra], ya que ahora tengo un estilo de vida distinto que me encanta. Tengo la libertad de ir a la parte que quiera con mi familia, programar vacaciones y hacer panoramas que antes no podía realizar cuando jugaba en el alta competencia. Hoy disfruto lo que el fútbol me pudo dar en su momento. Por algo pasan las cosas, por algo también se probó que yo tenía la razón [ganó el juicio contra Blanco y Negro por despido injustificado]. En el profesionalismo di lo que más pude dar”, comentó Suazo.

Para finalizar, el ex goleador de la Roja sostuvo que su lugar en el mundo está en las canchas de barrio por lo que no volvería a trabajar en una institución profesional. “No pienso demasiado en el futuro, ya que estoy cómodo con mi día a día. Estoy también a cargo de la selección sub 13 de San Antonio, preparando a los chicos para el regional. Si nos va bien, viajaremos a Coyhaique para el Nacional. Ellos son el futuro. Muchos chicos se pierden por el escaso apoyo y con Lo Gallardo aportamos nuestro grano de arena para que más futbolistas sanantoninos lleguen a ser profesionales (…) Prefiero dedicarme al barrio. Es ahí donde realmente me necesitan. Me gusta apoyar no sólo a mi club, si no que al equipo que lo requiera“, sentenció Humberto Suazo.