Castañeda reveló al goleador internacional que buscaban para la U

Sólo tres meses duró el cuerpo técnico liderado por Víctor Hugo Castañeda en la Universidad de Chile. El ex DT azul llegó en compañía de Luis Musrri y su hermano Cristián a la banca donde su máximo logro fue conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana 2017.

A pesar de que su período en el Centro Deportivo Azul fue corto, los antecesores a Guillermo Hoyos tenían en mente a la U de la temporada 2017 que no se alcanzó a concretar y que tenía al goleador peruano de Flamengo, Paolo Guerrero, como prioridad dentro de su plan.

“No teníamos muchas opciones de refuerzos porque tenía que ser chileno, además la vuelta de (Leandro) Benegas cumplía un poco con los requerimientos de esa instancia (en delantera). A nosotros nos hubiese gustado mucho, y lo veíamos difícil por las actuaciones que está teniendo, pero hubiese sido un buen nombre traer a Paolo Guerrero”, confesó Cristián Castañeda a El Gráfico Chile.

“En esa época no podíamos traerlo, teníamos que traer refuerzos chilenos, no había mucho margen la verdad, pero Guerrero tiene todas las características de un jugador que necesita la U: llega bien por arriba, sostiene bien el balón cuando está en inferioridad y llega al gol que es lo más importante”, añadió el ex ayudante técnico azul.

Para Scooby Doo, el reciente campeón con el Mengao en el torneo carioca debería ser el fichaje estrella que consiguiera Azul Azul en el próximo campeonato, para reemplazar una posible partida de Felipe Mora.

“Por las pretensiones que tiene la U sería un delantero que llenaría mucha satisfacciones al equipo y los hinchas. Tiene las características que debe tener siempre el jugador de la U”, concluyó Castañeda.