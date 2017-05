El vaticinio de Jean Beausejour para el Clausura: "Se definirá en la última fecha"

Colo Colo y Universidad de Chile están protagonizando una dura pelea por quedarse con el título del Torneo de Clausura. Luego de terminada la décimotercera fecha del Torneo de Clausura, los archirrivales siguen separados por un punto en la tabla de posiciones y los albos son los que tienen la primera opción al ser punteros con sus 25 unidades, superando los 24 que tienen los azules.

Por eso, las dos fechas que quedan del campeonato serán claves para ambos equipos, pero Universidad de Chile tendrá otra piedra en el camino antes de pensar en el partido del fin de semana ante O’Higgins, ya que el miércoles tendrán que jugar ante Corinthians por el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa Sudamericana. Tras caer por 2 a 0 en Brasil, la U debe dar vuelta la llave ante el Timao y esa, por ahora, será su principal preocupación.

Y aunque tendrán una difícil misión para revertir la serie ante el actual y reciente campeón del Paulista, en el plantel de Universidad de Chile no pierden las esperanzas, tal como lo reflejó Jean Beausejour: “el partido es tan trascendental, de tanta envergadura y ante un rival tan importante de Sudamerica, que es imposible, por más que uno quiera, pensar en lo que viene el fin de semana y no enfocarse en este partido, sumándole que debemos revertir una serie”.

“Sabemos que habrá un marco de público importante, estaremos con nuestra gente y ojalá estén todas las condiciones para revertir la serie. Teniendo a un equipo tan grande al frente a mitad de semana se hace imposible poner nuestro foco en otra cosa. Siento que el actual cuerpo técnico de Corinthians le da mucha continuidad a lo que fue el anterior proceso. Es un equipo que se hace respetar de local, pero afuera es más bien pragmático. Desde el partido en Sao Paulo, ambos equipos han tenido una evolución así que uno espera un partido mucho mejor jugado”, dijo.

Sobre la pelea que se está dando en el torneo de Clausura con Colo Colo, el zurdo fue claro en un su análisis y señaló que “uno espera que los equipos de mayor convocatoria estén peleando arriba, pero en este tipo de torneos, en los que cualquier racha te ayuda a estar peleando, hace que los mal llamados chicos puedan alcanzar el título, no es algo que sólo pase aquí. Si uno revisa los principales medios de prensa, a la quinta fecha todos decían que había un claro campeón y todo eso cambió. Me parece que se resolverá en la última fecha. No sé si la evaluación final tiende a ser justa con el desenlace. La U ha ido de menos a más y esa evaluación no debiese cambiar si no se consigue el objetivo o no se pasa de ronda en Copa Sudamericana. Todos queremos el objetivo final, esto está inducido más por lo que consigues que por lo que mereces”, agregó Beausejour.

“Creo que este torneo el nivel subió mucho respecto al pasado y se dieron características que a mi entender hace que la competencia haya subido de nivel. Cada uno sabrá si es bueno o malo o si evalúa lo que hace a nivel internacional para calificarlo”, dijo sobre el nivel que tiene el Torneo de Clausura.

Finalmente, Jean Beausejour sólo tuvo palabras de elogio para el técnico Ángel Guillermo Hoyos y la nueva vida que le dio a una Universidad de Chile que parecía perdida. “He sentido que todos han puesto énfasis en la parte humana o en la ‘espiritualidad’ que muestra el profesor, pero nada tendría sustento si no trabajara de la forma que se hace. Siento que en la U tenemos todas las armas e implementos para trabajar como en cualquier otro lado y el DT está actualizado y a la orden del día. Enfocarse sólo en lo humano sería menospreciar su trabajo”, complementó.