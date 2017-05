Droguett se retracta por el tema incentivos: "Lo dije como talla, nunca tuve esa intención"

“No sé si en la mente de la U estará incentivarnos. Habría que preguntarles a ellos. Pero si es por ganar, no nos caería mal un inventivo de la U. Si yo estuviese en esa vereda, sería la idea de incentivar”. Esa frase emitida por el jugador de Deportes Antofagasta, Hugo Droguett, en la previa del duelo ante Colo Colo desató la polémica en el fútbol chileno, ya que el cuadro albo podría salir campeón este domingo si derrotan a los Pumas y Universidad de Chile no suma de tres ante O’Higgins.



Debido al escándalo que desató la entrevista en el diario El Mercurio, el mediocampista luego salió a explicar sus palabras. “Mi declaración no coincide con el titular que pusieron. Es lamentable porque te dejan mal y además es algo que no está permitido. Yo no necesito incentivo para jugar al fútbol, si fuese así estaría en mi casa. No soy nadie para pedir incentivo para ganarle a Colo Colo. El entorno ya te motiva. Se sacó de contexto la declaración“, sentenció el jugador a radio Cooperativa, mientras que minutos más tarde habló con radio Bío Bío y sostuvo que su frase fue “una talla, nunca tuve esa intención“.

Desde la dirigencia de Antofagasta también reaccionaron a las polémicas palabras de Droguett, siendo el presidente de Antofagasta, Jorge Sánchez, quien alzó la voz: “nosotros hablamos con los jugadores. Hubo una conversación al respecto, porque no es algo que aprobemos. El jugador es un profesional, tiene un sueldo, y en el caso de Hugo, tiene un buen sueldo. No hay razón para aceptar incentivos y menos de afuera. Nos oponemos tajantemente, así es que esto debe pasar como una anécdota más”, afirmó el timonel en radio Cooperativa.

Para cerrar el tema, Jorge Sánchez intentó copiar la defensa del jugador y sostuvo que al interior del club lo tomaron como “una broma. Ellos como jugadores profesionales tienen el incentivo de ganar. Jugar en el Monumental a estadio lleno es tremendo incentivo, porque está todo el país pendiente y todos lo quieren jugar”.