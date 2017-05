David Pizarro habla de todo: valora a la U, quiere el título del Clausura y la salvación de Wanderers

El volante de Universidad de Chile, David Pizarro, sacó la voz tras la eliminación de la Copa Sudamericana ante Corinthians, donde analizó diversos temas tras un semestre donde no ha visto mucha acción y ha estado relegado a un papel secundario en la escuadra de Ángel Guillermo Hoyos.

Tras el partido, Pizarro fue claro que este golpe no los debe sacar del foco, que es pelear el título del Torneo de Clausura en estas dos jornadas que quedan.

“Tenemos que levantarnos rápido, porque estas caídas duelen mucho. Tenemos un partido importante ante O’Higgins“, expresó.

En esa línea, sentenció que “anímicamente llegamos a mil, sabemos que no depende de nosotros pero debemos sacar adelante los dos partidos. No nos vamos a esconder, no comenzamos como favoritos y hay que tomar esta responsabilidad. Este grupo se lo merece porque ha trabajado en silencio“.

Pese a ello, asegura que Colo Colo es justo puntero y que deben esperar una caída para alzarse con la corona. “No sé si llegamos mejor que Colo Colo pero ellos han estado casi todo el campeonato en la punta, así que no hay que restarles méritos. Hay que ganar y esperar lo que haga Colo Colo“, dijo.

Acerca del partido ante los brasileños, Pizarro fue claro al expresar que “hicimos dos tiempos diferentes. En el primero no estuvimos a la altura, pero en el segundo tiempo hicimos cosas para tener un mejor resultado“.

“Queríamos revertir la llave, fue muy difícil. Hay que quedarnos con lo que hicimos en el segundo tiempo. En el primero apareció la jerarquía del Corinthians, pero creo que el camino a seguir es lo mostrado en la segunda etapa“, añadió.

Por último, el Fantasista no pierde de vista el presente del club que lo vio nacer Santiago Wanderers, que este sábado se juega más que un partido ante Cobresal, donde puede decidir al elenco que va a descender a Primera B.

“Como wanderino espero que le vaya bien por la gente de Valparaíso. Mirando desde afuera se necesita una autocrítica importante: hay que ser objetivo y decir la verdad“, indicó.