Guede y la salida de Garcés: "Lo aguanté lo más posible para ver si levantaba su nivel"

La titularidad de Álvaro Salazar en lugar de Paulo Garcés todavía sigue siendo tema en el Estadio Monumental. Durante este jueves, el técnico Pablo Guede asistió a conferencia de prensa donde explicó los motivos que tuvo para alargar la permanencia de Garcés en el arco de Colo Colo, en la previa del duelo ante Deportes Antofagasta.

“Lo pensé mucho pero era una cuestión de que no había arquero. Sacar a Paulo y poner a Álvaro era lo más fácil pero me quedaba sin arquero suplente. Traté de aguantar lo más posible para ver si Paulo era capaz de levantar su nivel pero cuando me di cuenta que no era posible, puse a Salazar. Álvaro siempre estuvo bien, yo incluso pensé ponerlo como titular cuando aún estaba Villar”, confesó Guede desde el Monumental.

Además, el técnico albo analizó a su próximo rival, equipo que enfrentará este domingo como local y donde podría incluso alzar la estrella 32. “Es un equipo complicado. En las dos últimas semanas cambió su estilo de de juego y eso le vino muy bien. Tiene tres personas en el mediocampo que juegan muy bien y en zona defensiva es muy sólida. Es un plantel que te hace mucho daño de contra”, sentenció el técnico colocolino.

El título para Colo Colo está a la vuelta de la esquina y en Macul lo saben: si el cuadro albo derrota a Antofagasta y Universidad de Chile cae ante O’Higgins, la corona del Clausura será del Cacique. “Las instancias son decisivas, sabemos que los equipos acá se vienen a cerrar y si nosotros no abrimos, se nos complica. El domingo será bueno tener paciencia, empezando por nosotros dentro de la cancha, como las 40 mil personas que vendrán a apoyar”, comentó el trasandino, quien afirmó que su “sueño es salir campeón, da lo mismo en donde“.

Para finalizar, el estratega albo expresó que si bien no estará pendiente del resultado que se esté dando en Rancagua, los hinchas, sin duda alguna, harán su trabajo este domingo: “No será necesario ocupar algún mensaje (para saber lo que pasa en Rancagua). Si hay un gol de O’Higgins 40 mil lo van a gritar y si hay un gol de la U habrá un silencio atroz”.