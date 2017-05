Otro truco del Mago Valdivia: regala entradas para Colo Colo-Antofagasta

NUEVO CONCURSO!!! Amigos Colocolinos⚪️⚫️ El #elmagoinvita les tiene otra sorpresa🎩 Como el campeonato Chileno🇨🇱 está en la recta final, con nuestros amigos de @UnderArmourColoColo vamos a regalar una entrada doble al Palco Under Armour del Estadio Monumental para apoyar🗣🗣 al equipo contra CD Antofagasta 🔵 Para participar solo tienes que cumplir estos 3 simples pasos: 1- Etiquetar a 1 amigo ColoColino 2- Comentar el gol o jugada del Mago Valdivia en Colo Colo que mas recuerdas. 3- Seguir a nuestros amigos de @UnderArmourColoColo El Ganador 🤴🏻 puedes ser tú 👉🏻👈🏻👉🏻👈🏻👉🏻👈🏻 teterereteretere 😁

