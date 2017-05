El Grupo Pachuca mueve sus piezas: Maximiliano Cerato parte al fútbol de México

Tras siete años defendiendo los colores de Everton de Viña del Mar, el futbolista argentino Maximiliano Cerato dará el gran salto de su carrera, para firmar por el León de la Primera División de México, que al igual que el conjunto Oro y Cielo forma parte del Grupo Pachuca.

El veloz extremo que llegó a mediados de 2010 a la Ciudad Jardín proveniente de Defensores de Belgrano, se integrará a partir del segundo semestre de 2017 al conjunto en el que milita el chileno Juan Cornejo y que comanda técnicamente el argentino Javier Torrente.

Fue el propio jugador el que confirmó su traspaso a Norteamérica. “Se me acercó Ignacio Hierro (director deportivo de Everton) y me dijo que en los próximos días el León me iba a hacer una propuesta de contrato y me dijeron que querían contar con mis servicios para ficharme”, dijo Cerato en Súper Deportivo.

El atacante de 29 años comentó que su fichaje por el León “es un salto enorme y muy importante, es el más importante de mi carrera”, agregando que “siempre me esmeré para progresar en mi carrera, porque me tocó empezar de abajo, del ascenso, y sin lugar a dudas este es el paso más importante que me toca dar y espero estar a la altura”.

El puntero argentino ha sido pieza fundamental en Everton durante las últimas temporadas, sobre todo desde que Pablo Sánchez tomó la banca del equipo. Con Vitamina se consolidó como uno de los mejores punteros del campeonato local y se transformó en el capitán del conjunto de Viña del Mar.