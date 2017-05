Yerko Leiva es la carta de Hoyos si Ubilla no llega al vital duelo contra O'Higgins

El delantero Sebastián Ubilla ha tenido un complicado semestre jugando por la Universidad de Chile. El 11 de los azules ha confesado que no está jugando en un 100%, ya que el fierro que ayudó a curar su fractura de tibia y peroné está sobresalido del hueso, lo que le provoca una inflamación con el roce tras cada partido.

Pese a eso, el técnico Guillermo Hoyos le ha dado la confianza para incluirlo en gran parte de la remontada de los azules en el torneo de Clausura 2017, y también es clara opción en la titularidad para el vital encuentro frente a O’Higgins de este domingo (15:00 horas) en el estadio El Teniente.

Aunque ante Corinthians, Hoyos optó por el argentino Lucas Ontivero en el once inicial, el Conejo tiene la principal ventaja para jugar desde el inicio, siempre dependiendo de no tener un inconveniente físico de último momento.

“Ubilla está bien. Para nosotros tiene el alta así que la decisión de ponerlo cuántos minutos es de Hoyos, para nosotros puede jugar y ahí él ve cuánto lo pone. Para nosotros están todos a disposición menos Iván Rozas”, señalaron desde el cuerpo médico de la U a El Gráfico Chile.

Publimetro.cl Benegas se encomienda: “Estamos enfocados para estirar el torneo a la última fecha” El delantero de la Universidad de Chile dijo que el equipo está concentrado en su juego y no en pedir ayuda a Antofagasta frente a Colo Colo, y dijo estar abierto a las críticas por su desempeño.

Sin embargo, el entrenador de los laicos no quiere dejar nada al azar para un partido tan trascendental, y por eso probó fórmulas con el juvenil Yerko Leiva como el reemplazante del Conejo. Al no convencerse por un esquema 4-4-2 con Franz Schultz en cancha, el DT argentino prefiere al ex seleccionado chileno sub 17 desde el arranque.

Con ese escenario, la U formaría ante O’Higgins con Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Christian Vilches, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Lorenzo Reyes, Gonzalo Espinoza, Gustavo Lorenzetti; Leandro Benegas, Felipe Mora y Ubilla o Leiva.

A la espera de confirmación de su alineación este sábado, en el último entrenamiento de la U antes del partido con el cuadro Celeste, Hoyos prepara los últimos detalles para arrebatarle el título del torneo a Colo Colo.