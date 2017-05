Un emocionado Maxi Cerato se despide de Everton: "Volveré, porque ésta es mi casa"

El Gráfico Chile / Aton Chile

El argentino Maximiliano Cerato se despidió ayer viernes de la hincha de Everton en Sausalito, pues partirá al León de México a final de temporada y en los dos partidos que le restan de semestre a los Oro y Cielo, deben jugar en condición de visitante.

“Tengo mucha emoción, hubo momentos alegres y tristes. Fueron siete años y estoy muy encariñado con la gente, con el país. Me acogieron muy bien, especialmente la hinchada. Volveré, porque ésta es mi casa”, dijo el artillero, autor de uno de los goles en la victoria 2-0 sobre Huachipato.

“Me voy muy tranquilo, con la frente en alto por todo lo que pasé en Everton. Agradecerle a todos en el club, los que se acercan, el hincha que se sacrifica por el equipo, a ellos hay que valorar”, añadió el jugador que llegó a mediados de 2010 a la Ciudad Jardín.

Cerato remató expresando que “me tengo que ir. Es triste, pero es parte de la vida. Me voy al fútbol mexicano y trataré de dejarlo todo allá. Siento que es el mejor momento del club y me voy tranquilo, me quedé en los momentos difíciles y ahora el club está creciendo”.