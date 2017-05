Miguel Ponce no logra un acuerdo con Huachipato y se aleja de Talcahuano

Miguel Ponce puso en duda su continuidad en Huachipato para la siguiente temporada. Tras la derrota 2-0 ante Everton en Sausalito, el técnico acerero aseguró que no ha llegado a un acuerdo con la dirigencia de la usina.

“Tuve una conversación con Huachipato y no hemos llegado a acuerdo. Las posturas no están de acuerdo”, aseguró el ex lateral en declaraciones publicadas por el sitio del CDF.

La principal razón de la falta de encuentro entre ambas partes sería la poca competitividad del plantel y la falta de recursos para potenciarse, según aprecia el Chueco.

“Hemos hecho un proyecto con una planilla muy baja y competir con ello, nuestra realidad es esa, nosotros no podemos pasar toda la vida formando y vendiendo jugadores. A nosotros también nos gusta ganar”, sostuvo.

Ponce suena como posible jefe de las inferiores de Universidad de Chile desde que se reunió con el gerente de los azules y su ex compañero Ronald Fuentes en Santiago. Y en Talcahuano ya ronda el nombre de Nicolás Córdova como su potencial reemplazante.