Cristián Álvarez se la juega: "Tengo una tincada y creo que la U va a ser campeón"

El capitán de Universidad Católica y gran referente de los últimos años en el club, Cristián Álvarez, señaló que cree que Universidad de Chile conseguirá ser campeón del Torneo de Clausura.

“No tengo preferencia por ninguno, pero tengo una tincada y creo que la U va a ser campeón. Creo que será así“, explicó el defensor de los de San Carlos de Apoquindo al matutino, pero no se quedó ahí y explicó las motivaciones de Universidad Católica en Copa Libertadores.

“La Copa Libertadores es muy importante para nosotros, espero que juguemos bien ante Atlético Paranaense el miércoles, ganar y esperar que nos den una mano en el otro partido“, indicó sobre el presente cruzado y sobre el encuentro entre Flamengo y San Lorenzo en conversación con La Cuarta.

Además, Álvarez indicó que de quedar terceros en el Grupo 4 de la Copa Libertadores y jugar la Copa Sudamericana sería un premio de consuelo y que deberán ganar para no quedar sin nada. “Es un premio de consuelo, es así. Peor sería quedar cuartos, sin nada“, explicó el capitán de la franja.

Para finalizar, Álvarez explicó que le gustaría seguir en la UC, pero que “no tengo idea qué es lo que me depara el futuro. No he hablado nada. En esta semana hay que tomar decisiones“.