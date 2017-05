Castellón y su situación en Wanderers: "No tengo ni la más mínima idea de si continuaré en el club"

El arquero de Santiago Wanderers Gabriel Castellón puede transformarse en uno de los grandes animadores del próximo mercado de fichajes del fútbol chileno, ya que una vez finalizado el torneo de Clausura terminará su contrato con el Decano y, de momento, no tiene ningún tipo de trato con la directiva porteña para seguir en Valparaíso.

“No tengo ni la más mínima idea de si continuaré en el club, hasta el momento. No he hablado ni conversado con nadie de Wanderers, y por ese mismo motivo decidí no hablar con la prensa de eso. Quería estar enfocado solamente en que el equipo mantuviera la categoría y no sabemos qué es lo que pueda pasar”, manifestó el Conejo tras el empate 1-1 ante Cobresal en Playa Ancha, resultado que selló la permanencia en Primera de los verdes.

Sobre el citado duelo ante los mineros, el meta de 23 años comentó que “nerviosismo hay en todos los partidos. Obviamente en este también, porque era un encuentro muy disputado. Entonces, habían muchas cosas en el ambiente, como la ansiedad de tratar de hacer todo lo mejor posible. El error de Cuerdo también nos demuestra que uno está nervioso mientras está jugando”.

Cabe recordar que en la igualdad 1-1 ante los dirigidos de Rubén Vallejos, el promisorio Castellón tuvo su regreso a las canchas, después de ausentarse por tres encuetros, dos de ellos por suspensión y uno por decisión técnica. En dicho marco, el seleccionado nacional valoró lo que hizo su reemplazante, Nery Veloso.

“Después del castigo por la expulsión, me tocó estar afuera con Audax, pero creo que Nery (Veloso) hizo muy buenos partidos. Lo lamentable es que perdimos ese último. Pero sabemos que en este club, al que le toque jugar, da lo mismo. Al final, nuestro equipo sólo tenía en mente el poder mantenerse en primera”, expresó.