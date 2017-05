El mea culpa de Guede en Colo Colo: "Me equivoqué en todo, soy el responsable"

El ambiente en la sala de prensa del Estadio Monumental demostraba la frustración de todo los colocolinos al empatar contra Antofagasta 1-1 y entregar en bandeja la punta de la tabla del Torneo de Clausura a la Universidad de Chile que venció con tranquilidad a O’Higgins en Rancagua. El entrenador Pablo Guede fue el encargado de explicar el resultado y lo hizo asumiendo su responsabilidad en el planteamiento del equipo.

Para el argentino las substituciones y el juego del segundo tiempo fueron claves para el resultado final que se dio en el recinto de Macul, cuando todos ya daban por hecho el triunfo albo.

“Cuando uno pierde toda la culpa es del entrenador, no se logró el objetivo y debo asumirlo. Me equivoqué en todo. En los cambios, eché el equipo atrás, en todo, soy el responsable”, señaló en conferencia de prensa.

Además, analizó escuetamente el desarrollo ofensivo del Cacique: “No pudimos concretar las contras, ahí estuvo el partido… No dudo de la jerarquía que tienen estos futbolistas. La responsabilidad es toda mía, lo asumo sin ningún problema“.

Guede descartó de plano que tras el resultado pueda renunciar y se proyecta a futuro en Colo Colo, pese a lo que ocurrió este domingo en el Monumental. “Queda una semana. Vamos a ver cómo termina esto y después vamos a ver las decisiones que tengo que tomar (…) No me planteo poner el cargo a disposición. No estuvimos finos y esas son las cosas que tiene el fútbol“, afirmó.

Pese a la autocrítica, el DT todavía no da por perdido el campeonato, incluso pidió tener esperanza para la última fecha. “No pudimos ganar en casa con 40 mil personas, lo teníamos que ganar, pero la fe es lo ultimo que se pierde, tenemos que ganar en la última fecha, hay que jugarlo… Ahora tienen que ganar los otros jugando de punteros, vamos a ver como lo hacen“, finalizó desafiante.