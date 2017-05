Jugadores de Antofagasta tras arruinar la fiesta de Colo Colo: "Dejamos en alto el nombre del club"

Colo Colo no pudo vencer a Deportes Antofagasta en el estadio Monumental y perdió la punta del Torneo de Clausura tras el 1-1 que se definió, en parte, por el buen juego mostrado por el equipo visitante y la baja de los albos en el segundo tiempo.

Tras el encuentro, los jugadores Pumas se mostraron satisfechos por el segundo tiempo que disputaron en Macul y pese a que no competían por ningún objetivo en específico, ahora apuntan al futuro y ya miran el Torneo de Transición, tal como lo señaló el ex albo Patricio Jerez: “Fue un partido con dos protagonistas, en el segundo tiempo Antofagasta dominó y el gol fue un reflejo de nuestro juego. Sabíamos que haciendo daño en el arco contrario podíamos lograrlo, por eso estoy feliz, especialmente por el grupo. No nos jugábamos nada, pero debemos prepararnos”, señaló en conversación con el CDF.

La misma sensación tuvo Oscar Salinas, que valoró la personalidad del plantel nortino para enfrentar al Cacique con un estadio lleno: “En un reducto difícil con 38 mil personas, dejamos en alto el nombre del club y tuvimos mucha personalidad. Quedó demostrado que fuimos un equipo atrevido, con personalidad y dejamos un buen sabor”.

La figura del partido, el arquero Juan Manuel García, relató, en tanto, que la mentalidad fue fundamental para lograr el punto y señaló que “planteamos nuestra estrategia y mostramos personalidad. Era un partido más, pero debíamos jugarlo con todo y tratar de ganarlo. No se pudo, pero logramos un empate”.

Antofagasta le arruinó la fiesta de Colo Colo y ahora retomará el trabajo a largo plazo apuntando al próximo torneo. Su último desafió será con el partido contra O’Higgins por el cierre del Torneo de Clausura. Un partido por cumplir.