Noir avisa en la UC: "Estoy disfrutando quizás los últimos partidos con esta camiseta"

En Universidad Católica se viene hablando hace un buen rato de la conformación del plantel para el próximo semestre y en dicho marco tema principal es la situación contractual del delantero argentino Ricardo Noir, quien finaliza su vínculo con los cruzados al término del Clausura.

El pase de Tito pertenece a Racing Club, elenco que ya dejó en claro que sólo dejará partir al veloz extremo a cambio de US$ 1,5 millones por la totalidad de su carta. Ante ello, dede Cruzados también manifestaron que no pagarán dicha cifra por un jugador de 30 años como lo es el Flecha.

Las negociaciones entre las partes involucradas están en curso y por eso el propio Noir expresó que “ojalá que termine en buen puerto, me gustaría seguir ligado a Católica, me siento muy cómodo, vine para sumar minutos y gracias al cuerpo técnico que me dio la confianza he estado en casi todos los partidos”.

“Estoy contento, disfrutando quizá los últimos partidos con esta camiseta, si no se llega dar la renovación voy a extrañar muchísimo todo, porque estoy feliz en el club, pero sabemos que esto es así y hay que afrontar lo que sea”, agregó el futbolista formado en Boca Juniors.

Otro que termina contrato una vez que culmine el semestre en curso es el atacante Roberto Gutiérrez, quien ha manifestado que su deseo es continuar en el club de Las Condes. “El club tiene una postura, no conversar con temas de renovación hasta el momento que sea adecuado. Se está viendo si hay copas, si seguimos con otras posibilidades y eso uno lo entiende”, explicó el Pájaro al ser consultado sobre su situación contractual.

En cuanto a sus deseos, el oriundo de Curacaví expresó que “a mí no se me ha acercado nadie, pero claramente como nacido en Católica me gustaría continuar mi carrera acá, pero tiene que haber una mancomunión de varias partes y esperamos que una vez terminado el torneo nos podamos sentar a conversar. Si se da la posibilidad, bienvenido, si no es así, muy agradecido de todo”.