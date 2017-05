Con definición en simultáneo: La programación de la última fecha del Clausura

Universidad de Chile comenzaba la penúltima fecha del Torneo de Clausura con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por el título y no perderle pisada a Colo Colo. Pero los azules no sólo lograron su objetivo al ganar por 3 a 0 a O’Higgins, sino que también quedaron en el liderato del torneo al aprovechar de sobrepasar a los albos, quienes no pudieron con Antofagasta e igualaron a un tanto.

Ahora, la última jornada será aún más de infarto y la ANFP programó a azules y albos en simultáneo, por lo que jugarán sus respectivos partidos el sábado a las 15:00 horas. Mientras la U enfrentará a San Luis en el Estadio Nacional, el Cacique jugará con Cobresal en El Salvador, aunque se podría cambiar a Calama si no se levanta la emergencia en la Tercera Región por las inundaciones.

La décimoquinta fecha se iniciará el próximo jueves con el duelo entre Huachipato y Wanderers, y se cerrará el domingo a las 16:00, cuando Deportes Antofagasta reciba a O’Higgins en el Bicentenario Calvo y Bascuñán.

Programación décimoquinta fecha del Clausura

Jueves 18 de mayo

Huachipato vs. Santiago Wanderers, 15:30 horas-Estadio CAP Acero

Viernes 19

Unión Española vs. Audax Italiano, 19:30 horas-Estadio Santa Laura

Sábado 20

Deportes Iquique vs. Deportes Temuco, 12:00 horas-Estadio Cavancha

Cobresal vs. Colo Colo, 15:00 horas-Estadio El Cobre

Universidad de Chile vs. San Luis, 15:00 horas-Estadio Nacional

Universidad de Concepción vs. Universidad Católica, 20:30 horas-Estadio San Carlos de Apoquindo

Domingo 21

Palestino vs. Everton, 12:00 horas-Estadio La Cisterna

Deportes Antofagasta vs. O’Higgins, 16:00 horas-Estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán