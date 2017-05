El Loco Abreu está a una firma de concretar su arribo al fútbol chileno

Sebastián Abreu está cerca de llegar al fútbol chileno a sus 40 años. El delantero uruguayo que pretende seguir vigente y ni se le pasa por la cabeza retirarse de la actividad, quiere igualar el récord Guinness de haber defendido la mayor cantidad de clubes, registro que ostenta el ex portero alemán, Lutz Pfannenstiel, con 25 equipos diferentes entre 1991 y 2011.

El Loco podría igualar la marca en Chile, ya que el propio atacante reconoció que existe la posibilidad de arribar a Rangers de Talca, elenco que milita en la Primera B. “Sí, es un tema que vengo manejando. Hubo contactos de su entrenador, de Lucho (Luis Guajardo), me explicó la opción que él tiene, que tiene un proyecto competitivo. Rangers es un equipo de la A, que necesita subir“, reconoció el otrora seleccionado uruguayo en diálogo con radio La Clave.

“Le agradecí el interés y la preocupación. Hasta ahí llegó, ahora debemos seguir los otros pasos“, añadió el mundialista en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

El jugador que actualmente se encuentra en Central Español, de la segunda división de su país, agregó: “Un representante se va a reunir esta semana con la directiva de Rangers. La idea es no darle muchas vueltas. El tema deportivo ya está claro, ahora falta el tema contractual“.

“Tengo la intención de ir a jugar a Chile. Siempre lo he tenido pendiente, no porque hoy surja esta posibilidad. Hace varios años atrás ya me preguntaban y decía lo mismo“, complementó Abreu.

Contactado por El Gráfico Chile, Abreu ratificó “el interés de ambas partes pero mas que eso no puedo decir ya que por respeto a todos y otros clubes que también se han interesado no quiero adelantarme a dar ninguna opinión“.