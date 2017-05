Colo Colo estudia el préstamo de arquero mundialista ecuatoriano

Colo Colo tiene un puesto que llenar y es el de arquero, debido a la lesión del paraguayo Justo Villar, tras lo cual no ha podido reemplazarlo con Paulo Garcés ni con Álvaro Salazar.

Por eso, en el Cacique ya buscan un nuevo meta y desde Ecuador podría llegar la respuesta, porque el cuadro albo estaría interesado en el concurso del seleccionado y mundialista de ese país, Alexander Domínguez.

Cristián Febre, ex futbolista chileno y representante de Domínguez, reveló que ya conversó con Aníbal Mosa para ofrecerle al actual meta del Monterrey de México.

“Yo llevé a Claudio Borghi a Liga de Quito y él tiró esta información en Fox Sports la semana pasada. Él lo consultó conmigo antes de decirlo. Efectivamente le hicimos saber lo de Alexander Domínguez al gerente deportivo de Colo Colo y tuvimos una reunión con Aníbal Mosa. Les interesó“, dijo el ex jugador a radio Deportiva 993 de Ecuador.

En esa línea, sentenció que “Colo Colo está complicado, perdieron prácticamente el título este fin de semana y se pueden abrir puertas bastantes interesantes para que pueda llegar“.

Publimetro.cl El itinerario de Colo Colo en la última semana del Clausura El plantel tuvo libre este lunes y el martes volverá a las prácticas para preparar el duelo ante Cobresal, que aún no tiene sede definida.

Sin embargo, indicó que el interés no es de Pablo Guede, sino de la dirigencia. “Pedido de Pablo Guede no es, yo no me junté con él, me junté con los dirigentes. Ellos me indicaron que necesitaban un arquero de experiencia y les presenté el nombre de Alexander. Les interesó por su trayectoria, tiene 29 años y con un recorrido que incluye un Mundial y tres Copa América, además de copas internacionales con Liga de Quito“, expresó.

Sobre la situación de Domínguez, explicó que “a él le queda un año de contrato con Monterrey. Esta temporada tuvo muy pocos minutos, perdió titularidad en la selección ecuatoriana, no jugó mucho y quiere salir. En principio es una opción de un préstamo por un año“.

“Hablé con la gente de Rayados y estamos viendo las condiciones, pero debemos esperar que termine el torneo en Chile“, prosiguió.

“Estamos esperando para no faltarle el respeto a la gente que está en Colo Colo. Una vez que suceda eso, veremos qué quieren en Monterrey y qué quieren en Colo Colo. Yo creo que la otra semana habría novedades“, cerró.