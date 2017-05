Duelo Cobresal-Colo Colo no se jugará en El Salvador

Rodrigo Astorga, gerente de competiciones de la ANFP, confirmó este lunes que el duelo Cobresal-Colo Colo por la última fecha del Torneo de Clausura 2016-17 no se jugará en El Salvador.

“Tenemos la confirmación de que Cobresal no recibirá a Colo Colo en El Salvador, allí no va a ser el partido. Estaba todo sujeto a una evaluación de esta mañana y la verdad que las condiciones no están dadas para que se pueda realizar en el estadio El Cobre”, dijo a radio ADN.

En esa línea, sentenció que esto no es porque problemas en el lugar, sino debido a “que los alrededores del lugar hay muchos pueblos que están pasándolo muy mal y para Carabineros se complica la situación, eso de una u otra manera complica la realización del partido“.

“La opción está revisando Cobresal es jugar en La Serena, que es su cancha alternativa. Lo único claro es que el partido no se juega en El Salvador“, añadió.

De esta manera, el partido se jugará en otra ciudad y de momento la primera opción la tiene el estadio La Portada de La Serena.

Si esto ocurre, se repetiría la historia de 2015, donde los nortinos se midieron a los albos en esta ciudad, debido a una protesta en el campamento minero. Esa vez, el Cacique se impuso por 3-2.