Wanderers no quiere perder a Castellón: "Estamos haciendo todos los esfuerzos para que continúe"

“Hasta el momento no tengo ni la más mínima idea si continuaré en el club. No he hablado ni conversado con nadie de Wanderers“. Gabriel Castellón fue claro en la previa del partido con Cobresal para referirse a su futuro. Es que el arquero termina contrato a final del campeonato y su permanencia parece complicada, ya que la situación deportiva y económica de Santiago Wanderers lo llevarían a buscar nuevos horizontes y más aún si puede negociar como jugador libre.

A pesar de que el arquero titular de los caturros sostiene que no ha tenido conversaciones con la dirigencia, Mario Oyer, directivo y miembro de la comisión de fútbol, advierte que han preferido hablar directamente con Fernando Felicevich, agente del futbolista. “El tema de la renovación Gabriel Castellón está recién en el ámbito de las conversaciones con su representante. Entonces, lo que se puede informar es que se están realizando todos los esfuerzos para que Gabriel continúe y sea recontratado“, afirmó al diario El Mercurio de Valparaíso.

El directivo también sostuvo que, si bien tienen ganas de seguir contando con Castellón, entenderán si el portero recibe una mejor oferta desde otro club. “Con todo el cariño que le tenemos a él en esta institución, si hubiese una posibilidad de que pudiera emigrar, también está considerada. Siempre deseamos lo mejor para el jugador, pero la idea central es que el jugador continúe en Wanderers”, sostuvo Mario Oyer.

De no llegar a buen puerto, el duelo ante Huachipato, este jueves a las 15:30 horas, podría ser el último de Gabriel Castellón en Santigo Wanderers.