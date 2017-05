Miguel Ramírez dispara: "Me tiene chato el tema de ayudar a Colo Colo"

Las declaraciones del defensa de San Luis de Quillota, Diego Silva, quien aseguró que un incentivo por parte de Colo Colo no vendría mal, no cayeron bien para el entrenador Miguel Ramírez, quien se molestó por los dichos de su pupilo y aseguró que ellos no necesitan ayudas monetarias para enfrentar a Universidad de Chile.

“Vamos a hablar porque es un tema que no me agrada. Leí las declaraciones de uno de mis jugadores, que no me agradaron. Es difícil poder controlarlo, pero no podemos dar pie a que piensen mal“, sostuvo Ramírez a radio ADN, de cara al partido de este sábado a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

Luego en el CDF, el técnico canario se refirió a la posibilidad de ayudar a Colo Colo este fin de semana, club donde fue campeón de Copa Libertadores en 1991 y capitán. “No estoy preocupado de Colo Colo. Me tiene chato el tema de ayudar a Colo Colo. En 2015, cuando necesitamos, ellos jugaron con jóvenes en la fecha 9 ante San Marcos de Arica y perdieron 1-0. Ellos peleaba el descenso con nosotros”, tiró.

Incluso, disparó contra Ramón Fernández y recordo el polémico encuentro entre San Luis y O’Higgins en 2016 cuando ambos equipos protagonizaron una pelea en El Teniente. “En un partido de San Luis vs. O’Higgins, un jugador que hoy está en Colo Colo trató a los jugadores como muertos de hambre y que eran de segunda. Ayudar a Colo Colo no me tiene preocupado, tenemos que seguir sumando para la tabla acumulada”, disparó.