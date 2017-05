En San Luis se retractan por los incentivos: "Me expresé mal, no debí haber dicho esas palabras"

“No sé si alcance para un maletín, pero si llega un incentivo por ganar, no es malo. Nosotros no nos estamos jugando nada, así que si llega un llamado, bienvenido sea“. Con esas palabras el defensa de San Luis de Quillota, Diego Silva, encendía la definición del Torneo de Clausura, dejando abierta la opción a la aparición del “hombre del maletín”.

Sin embargo, fue propio jugador quien se retractó por los dichos que emitió a El Mercurio y salió a ofrecer disculpas asegurando que “me pillaron en un mal momento”.

“Me expresé mal, no tuve que haber dicho esas palabras, me pillaron en un mal momento (..) me llamaron y respondí por responder, a esta altura no puedo andar diciendo esas cosas, está claro que está penado y desterrado del fútbol”, reconoció Silva en el canal oficial del conjunto canario.

“En estos momentos no queda más que pedirle disculpas al cuerpo técnico y mis compañeros. El equipo entregará todo y será un lindo espectáculo. Para nosotros es importante porque podemos terminar séptimos y sería maravilloso terminar así”, añadió.