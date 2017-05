Beccacece a la distancia: alaba el momento de la U y destaca a Hoyos como "un gran entrenador"

Sebastián Beccacece también se sumó a la fiebre por el buen momento de Universidad de Chile, que está a un paso de levantar la estrella 18 en el fútbol chileno si este sábado (15:00 horas, Estadio Nacional) derrota a San Luis de Quillota.

El ex entrenador de la U disfruta del momento del equipo, en un plantel que armó en gran parte, pero en donde no pudo conseguir los éxitos esperados por lo que fue despedido en septiembre.

El argentino habló del presente azul y señaló que “heredé un plantel de la U que venía deteriorado. Quise darle protagonismo desmedido desde el principio. Si hubo un error tuvo que ver con la conducción“.

Del actual momento del Romántico Viajero, el ex ayudante de Jorge Sampaoli dijo que “hoy la U tiene un buen presente con un gran entrenador y tengo una relación cercana con los jugadores. Sigo la campaña y me pone feliz ver donde está ahora, tiene la posibilidad concreta de conseguir algo”.

“No he hablado con Hoyos, pero me pone muy feliz el momento que está viviendo la U porque me siento muy identificado con el club. El cariño de sus seguidores es lo que conmueve“, añadió a radio Sonar.

¿Vuelve con Sampaoli?

Por otro lado, Beccacece analizó la opción de volver a trabajar con Sampaoli en la Albiceleste, tal como ocurrió en los azules y en la Selección Chilena, un hecho que el hoy DT de Defensa y Justicia no puede pasar por alto.

“Sí, me ha llamado y hay una posibilidad concreta. En su momento tomaré la decisión de volver a trabajar con Sampaoli“, expresó.

“Él tiene una cláusula que puede salir del club en el que esta (Sevilla), si eso se concreta le daré una respuesta. Una vez finalice el torneo tomaré una decisión“, aseguró.

Finalmente, explicó que “no sería una problemática trabajar con Jorge, porque firmamos una comunidad muy interesante, funcionamos de memoria, a la perfección. Nos hemos aprendido a conocer y hay un afecto muy grande y hemos podido transitar un camino juntos“.