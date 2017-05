Leal sigue aclarando situación de San Luis: "Los premios estaban pactados, no hay bono extra"

La semana del plantel de San Luis podría haber sido quitada de bulla e igual de normal que en el resto del semestre. Sin embargo, a los quillotanos les tocó enfrentar en la última fecha a una Universidad de Chile que llega puntera y con la primera opción de ser campeona del Torneo de Clausura.

Por eso, la atención se trasladó a Quillota y más aún cuando el defensa Diego Silva se refirió a la posibilidad de recibir posibles incentivos económicos de parte Colo Colo, que está a sólo un punto de los azules. “No creo que alcance para un maletín, pero si llega un incentivo por ganar, no es malo. Nosotros ya no nos jugamos nada, así que si llega un llamado, bienvenido sea”, señaló en unas desafortunadas declaraciones de las que se tuvo que retractar y salir a pedir disculpas públicas.

Las palabras del zaguero fueron ampliamente repudiadas y la dirigencia de San Luis se mostró contraria a lo expresado por su jugador, aunque su presidente, Manuel Gahona, aseguró que el plantel recibiría un bono extra del club si logran derrotar a Universidad de Chile este sábado en el Estadio Nacional. Sin embargo, el volante Braulio Leal, quien está suspendido y apelando para poder jugar, habló con El Gráfico Chile y desmintió, hasta el momento, un pago especial por conseguir los tres puntos ante la U.

“No nos han dicho absolutamente nada, nosotros tenemos los premios pactados desde inicio de campeonato. No se ha hablado de un bono extra y de verdad para nosotros no es un tema importante. Lo fundamental es lo deportivo y desde ahí esperamos ganar el día sábado”, afirmó el experimentado jugador.

Con respecto a las declaraciones de Diego Silva, Leal intentó poner paños fríos a la polémica explicando que para el plantel “es un tema cerrado. Fue una opinión de Diego, él reconoció su error y ya está. Para nosotros lo importante siempre ha sido lo deportivo y para eso estamos trabajando, para ir al Nacional y tratar de hacer lo que hacemos siempre“.

Por eso, el mediocampista quiere dejar atrás los temas extrafutbolísticos y prefiere enfocarse en el encuentro del sábado ante Universidad de Chile. “El equipo está bien, empezando a preparar el partido. Quiero dejar en claro que para nosotros esta es una semana normal en Quillota. Tenemos un rival muy difícil al frente y estamos preparándonos para ganar“, sostuvo el volante.

El partido de este fin de semana es sin duda alguna el más importante para la U, ya que un triunfo los coronaría como campeón del torneo de Clausura. Por lo mismo, Leal prefiere traspasarle la responsabilidad al rival.

“La presión la tiene la U, no nosotros. Ellos van a estar con su gente, ellos son los que tienen que ganar para salir campeones. Nosotros queremos ir a ganar al Nacional y terminar lo mejor posible del campeonato porque hemos sido bastante irregular“, concluyó el volante de San Luis.