Mosa descarta crisis en Colo Colo, adelanta planes para el Transición y responde a los dichos de Herrera

Se sentó en la sala de prensa para hablar de la continuidad de Pablo Guede, pero terminó hablando de todo. Este miércoles, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, decidió salir al paso de los rumores y confirmó que el técnico albo seguirá al mando del equipo, sin importar si pierde el Clausura .

“Él tiene un contrato hasta el 30 de junio del 2018 y va a continuar en nuestra institución. La próxima semana nos vamos a reunir para ver el tema de los refuerzos. Quedarse solamente con el trabajo que yo veo para convencer a los colocolinos es muy subjetivo. Si le sacamos todas las variables que nos afectaron, este plantel hubiese salido campeón tres fechas atrás. Creo que Guede es la persona que debe continuar en Colo Colo”, sostuvo el timonel albo.

A pesar que tras el empate ante Antofagasta, Colo Colo ya no cuenta con la primera chance para campeonar, Mosa intentó poner paños fríos a la situación. “Yo llegué el año 2010 a Colo Colo y el primer campeonato fue el 2014, estuvimos cuatro años sin pelear campeonato. Creo que lo de ahora no es una crisis. Después del domingo se ha calmado y ha entendido que los cambios permanentes no nos van a conducir a nada”, sentenció este miércoles.

Fiel a su estilo, Aníbal Mosa no desaprovechó la oportunidad de repasar a Johnny Herrera quien deslizó posibles incentivos de parte de Colo Colo hacia los jugadores de San Luis. “De Herrera se puede esperar cualquier cosa, yo no hablaré de él. Con respecto al tema de los incentivos, si yo tengo que pagarle a otro equipo para que pierda y nosotros salgamos campeón es porque no confío en los jugadores ni en el técnico. No es un tema“, comentó un tanto molesto Mosa.

Para finalizar, y tras descartar algún preacuerdo con Leonardo Valencia, el presidente de Blanco y Negro adelantó que este lunes se reunirán con el cuerpo técnico para comenzar a trabajar para el próximo semestre. “Ya tenemos delineada una reunión para el lunes, para escucharlo y decir el diagnóstico que va a hacer con respecto a la situación del plantel, los jugadores, los que se puedan ir a préstamo, venderse y los que puedan llegar. ¿Renovaciones? Lo más seguro es que Jaime Valdés y Esteban Paredes sigan el próximo semestre”, concluyó Mosa.