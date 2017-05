Eduardo Gamboa será el juez del partido donde la U puede ser campeón

El Gráfico Chile/ATON Chile

La definición por el título que tendrá este fin de semana el Torneo de Clausura entre Universidad de Chile y Colo Colo está a la vuelta de la esquina, por lo que ya comienza a tomar forma.

Durante esta jornada se dieron a conocer los árbitros para los cruciales partidos que afrontarán tanto azules como albos este sábado 20 de mayo a las 15:00 horas.

De esta forma, Eduardo Gamboa fue el juez designado para el cotejo que animarán los estudiantiles frente a San Luis de Quillota en el Estadio Nacional.

Consignar que este colegiado ya pitó al elenco de Miguel Ramírez, cuando derrotó por 1-0 al equipo popular en el estadio Lucio Fariña, resultado que en esa ocasión le permitió a la U alcanzar a la escuadra de Pablo Guede en la cima.

En tanto, Carlos Ulloa será el encargado de impartir justicia en el compromiso entre Cobresal y el Cacique, que se desarrollará a la misma hora pero en La Portada de La Serena.

En caso de que los laicos consigan la victoria ante el elenco canario, se quedarán con la corona, sin importar lo que hagan los albos frente a los mineros.

Programación

Jueves 18

15:30 horas Huachipato vs. Santiago Wanderers. Huachipato-CAP Acero, Felipe González

Viernes 19

19:30 horas Unión Española vs. Audax Italiano. Santa Laura-Universidad SEK, Francisco Gilabert

Sabado 20

12:00 horas Deportes Iquique vs. Deportes Temuco. Estadio Cavancha, Franco Arrué

15:00 horas Cobresal vs. Colo Colo. La Portada de La Serena. Carlos Ulloa

15:00 horas Universidad de Chile vs. San Luis. Estadio Nacional, Eduardo Gamboa

20:00 horas U. de Concepción vs. Universidad Católica. Bicentenario Ester Roa, Patricio Polic

Domingo 21

12:00 horas Palestino vs. Everton. Municipal La Cisterna, Jorge Osorio

16:00 horas Deportes Antofagasta vs. O’Higgins. Bicentenario Calvo y Bascuñán, Angelo Hermosilla