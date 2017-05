Espinoza revela "interés" de la U por renovarle y advierte sobre el título que "no hay nada ganado"

Uno de los grandes ausentes de Universidad de Chile para el trascendental duelo de este sábado (15:00 horas, Estadio Nacional) ante San Luis de Quillota, donde pueden conquistar la estrella 18 en el fútbol chileno, es el volante Gonzalo Espinoza.

El jugador no tiene asegurada su continuidad en el club, ya que termina su contrato al término de este torneo y hasta ahora no ha asegurado un nuevo vínculo con los azules.

Aún así, Espinoza reveló que existe una opción para quedarse en la U, de cara al futuro. “Por ahora no hemos hablado nada concreto, hay interés del club, pero vamos a analizar bien lo que llegue de afuera. pero la oferta de la U la vamos a analizar de la mejor manera para el bien de mi familia y mi futuro“, sentenció a Fox Sports.

Además, el volante, ex Patronato de Argentina, analizó su presente en el equipo y especialmente su relación con el entrenador Ángel Guillermo Hoyos, quien le ha dado la confianza de ser titular en el mediocampo del Romántico Viajero.

“Hoyos me da consejos, se agradecen mucho sus palabras, es una gran persona y era lo que nos faltaba como equipo. Lo que él diga va a afectar mucho mi decisión (quedarse o irse de la U), valoro mucho sus consejos y sus palabras“, afirmó.

En esa línea, indicó que “ha sido un gran semestre para nosotros, pero creo que personalmente puedo dar mucho más de lo que hice hoy. Guillermo (Hoyos) ha sido muy importante para mí, te habla siempre de tirar para arriba y te da mucho apoyo. Ahora estoy muy bien físicamente y lucho día a día para estar en la Selección“.

Del duelo ante los canarios, que los puede llevar al título, Espinoza reconoció que “San Luis se va a jugar su partido y va a ser muy difícil, todos los equipos que juegan contra equipo grande tienen una motivación extra, pero nuestra idea es ir con la humildad de siempre a jugar este partido, porque acá no hay nada ganado y debemos hacer el juego que hemos venido mostrando hasta ahora“.

“Esto se parece mucho al 2014, pero personalmente lo voy a sentir mucho porque no voy a poder jugar. Cuando me dijeron que no podía jugar y que no me quitaron la tarjeta en el tribunal me puse muy triste, mi señora me tuvo que calmar”, confesó.

Finalmente, el mediocampista fue claro en destacar a los fanáticos azules, a los que considera “clave” en la levantada que los llevó a tener la primera opción a ganar la corona: “La gente de la U te da un plus, la entrada a la cancha ese día seguramente va a ser impresionante“.