Everton estaría a pasos de asegurar a ex volante de Flamengo para la próxima temporada

El Grupo Pachuca lo hizo nuevamente. A pocos días de terminar el torneo de Clausura, la dirigencia de Everton ya está estudiando el plantel para el próximo semestre y en ese trabajo se encontraron con el volante argentino, Lucas Mugni, quien se transformaría en el primer refuerzo de los oro y cielo para el campeonato transición.

Para los hinchas de Everton que no conocen al mediocampista, Mugni ha defendido los colores de Colón y Newell’s Old Boys en Argentina y de Flamengo de Brasil. En este último club no la pasó tan bien puesto que la dirigencia brasileña lo congeló por aceptar una oferta desde Emiratos Arabes que llegó a la institución.

“Es un jugador técnico, de mucha calidad técnica, que ha mostrado en diferentes etapas de su carrera su potencial. Si bien el jugador viene de una situación que lo obligó a tener que dejar de jugar por seis meses, la idea es que aquí retome su mejor nivel y que nos ayude a cumplir con los objetivos del club”, aseguró Ignacio Hierro, director deportivo de Everton, al diario El Mercurio de Valparaíso.

De acuerdo a lo que informa el medio regional, el jugador de 25 años lleva varios días en Viña del Mar donde está entrenando con el primer equipo e incluso asistió al partido ante Huachipato donde el cuadro de Pablo Sánchez derrotó a los acereros por 2-0. Pero, ¿Como sería la negociación? la transacción sería bastante parecida a que ha ulizado Everton en los últimos meses: Pachuca compra el pase del jugador y lo manda a préstamo a nuestro país.

Vale la pena recordar que debido al “castigo” de Flamengo, el último partido de Lucas Mugni en el profesionalismo fue el 4 de abril del 2016 en el empate 1-1 entre Newell’s Old Boys y Aldosivi.