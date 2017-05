Paulo Garcés vive inciertos días para definir su continuidad en Colo Colo

Paulo Garcés vive días cruciales para resolver su continuidad en Colo Colo. El portero finaliza contrato una vez terminado el torneo de Clausura y pese a que la dirigencia de Blanco y Negro estaba segura de renovarle contrato y ya tenían un acuerdo, finalmente la firma quedó congelada.

Tras los graves errores que cometió en el torneo y que le costaron la titularidad, la cual había ganado tras la lesión de Justo Villar, el Halcón vio el final del Clausura en la banca al convertirse en suplente de Álvaro Salazar y su condición de casi renovado cambió a ser evaluado a final de torneo.

La idea de la dirigencia era extender el vínculo por dos años más, pero el contrato, que ya está redactado y listo en las oficinas de Macul desde antes del duelo con Deportes Iquique, donde el Cacique perdió el invicto en el campeonato con error de Garcés incluido, no se ha firmado. Fue el propio presidente de ByN quien reconoció que “la continuidad de Garcés será evaluada el lunes. Ese día me juntaré con el entrenador (Pablo Guede) y Óscar Meneses para definir que jugadores siguen, quienes se van a préstamo y cuales se pueden vender”.

Pese a la intención que tenga Colo Colo, ya sea firmar la renovación o no, la última palabra la tiene Garcés y, según lo averiguado por El Gráfico Chile con el entorno del arquero, no quiere seguir en los albos. El Halcón no estaría conforme con las declaraciones de Guede para explicar su salida y por la forma en que lo envió a la suplencia, ya que lo citó a una reunión para darle a conocer su decisión en un día libre y no lo hizo en un entrenamiento con sus compañeros presentes.

El futuro del arquero es incierto, pero todo indica que no seguirá en Macul.