El renovado Miguel Ramírez alaba a la U y lamenta que "nos metimos en las patas de los caballos"

En San Luis todavía no olvidan la polémica por el tema de un supuesto incentivo que podrían recibir por parte de Colo Colo para vencer el sábado a Universidad de Chile, y que surgió después de que el propio defensa de los canarios, Diego Silva, se mostrara abierto a esa opción.

El entrenador Miguel Ramírez aseguró que fue su propio equipo el que se involucró en esa situación previo a la definición por el título entre estudiantiles y albos, lamentando lo ocurrido y justificando que no deben existir sospechas sobre su equipo.

“Nosotros mismos nos metimos en las patas de los caballos por una declaración totalmente fuera de contexto, que no corresponde a un futbolista profesional y que está lejos del pensamiento del cuerpo técnico. Lamentablemente todo lo que se ha generado es producto de esa declaración“, expresó el DT, que horas después volvió a explayarse sobre el tema.

“No necesitamos incentivos, algo extra para ganar, si te pones a analizar el fútbol que transmite San Luis está basado en la intensidad y el profesionalismo y eso es lo que debemos hacer, es lo que yo exijo“, aclaró.

“Lo que menos hemos hablado ha sido de fútbol, de táctica, de cómo juega Universidad de Chile, cómo hace daño San Luis, cómo se defiende, las variantes. Eso es lo que a mí no me gusta, cuando se deja de hablar de fútbol y se ha generado, por responsabilidad nuestra, una polémica que no tiene sentido“, añadió en conferencia de prensa remarcando su molestia por lo acontecido.

En cuanto al cotejo con los azules, el DT dijo: “Esta Universidad de Chile se ha visto con mejoras día a día, cuando llegó su nuevo cuerpo técnico se ha visto una evolución, un juego colectivo mucho más sólido, han subido el nivel sus jugadores y eso habla bien del trabajo de ellos“.

Además de proyectar lo que ocurrirá en el estadio Nacional, explicando que “va a ser un partido muy parecido a lo que hacemos en los encuentros jugados como local, vamos a salir a aportar y queremos tener la idea de mantener ese juego. Pero no será fácil porque tienen juego y 45 mil personas apoyando para que den la vuelta olímpica“.

De todas formas, el Cheito tiene fe en el proyecto de los Canarios, equipo con el que confirmó la renovación de su contrato hasta finales de 2018, dejando de lado los rumores de su llegada a otros equipos del fútbol chileno: “Quiero proyección, hemos llegado a un acuerdo así que vamos a reforzar el equipo, tener un club más competitivo y un trabajo para las divisiones inferiores“, dijo en una entrevista con Fox Sports.

La U y San Luis se medirán a las 15:00 horas de este sábado en el Estadio Nacional, donde los estudiantiles serán campeones si logran la victoria, sin importar lo que haga en paralelo Colo Colo frente a Cobresal en La Serena.