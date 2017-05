La autocrítica de Pablo Guede: "No ser campeón será un fracaso y un objetivo no cumplido"

El ánimo no es de los mejores en el Macul tras empatar con Antofagasta y dejar escapar la primera opción de ser campeones, que ahora le pertenece a Universidad de Chile tras alcanzar el liderato con su victoria por 3 a 0 ante O’Higgins. Por eso, en el Monumental el ambiente no es el mejor y si bien Pablo Guede, previo a la conferencia, se excusó que estaba ronco por tanto gritar, su semblante no era de alegría y aún se nota tristeza por la igualdad que los desplazó al segundo lugar del Clausura.

Pese a que Colo Colo aún tiene chances de ser campeón, el argentino sabe que no depender de ellos es más complicado y, por lo mismo, realizó una autocrítica y reconoció que en caso de no lograr el título será un fracaso.

“No depende de nosotros, es la realidad. Faltan 90 minutos y nosotros lo único que tenemos que hacer es centrarnos es ganarle a Cobresal y después ver qué pasa. La presión es la misma que venimos aguantando desde la primera fecha, pero la tabla es lo que está. Creo que hay que esperar y si sucede que no lo conseguimos (el título), será un fracaso porque es un objetivo no cumplido, es la realidad”, dijo el entrenador.

Siguiendo en la misma línea sostuvo que “hicimos lo que pudimos hacer, son los puntos que tenemos y falta una jornada. Me tengo que hacer cargo de las cosas y no voy a poner ninguna excusa”.

Al ser consultado sobre su continuidad y las declaraciones que dio el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para ratificar su permanencia en la banca, Guede expresó que “agradecerle a Aníbal por las palabras que tuvo hacia el cuerpo técnico. La reacción que tuvieron los futbolistas está semana fue maravillosa y que todos entrenaran a la par es un apoyo espectacular y a eso se suman las palabras de Aníbal”.

“No sé si tengo el apoyo unánime o no, pero eso ahora no me preocupa porque estoy a 48 horas de un partido trascendental. Que hable Aníbal, que es la cabeza de esto, me es importante”, añadió.

Pensando en el duelo ante Cobresal, que se disputará este sábado desde las 14:00 horas en el estadio La Portada de La Serena, Guede fue claro en indicar que “el mensaje que le dije a los chicos fue que este partido carece de importancia táctica y se tiene que jugar con el corazón, que no tienen que dar por perdida ninguna pelota y lo más importante es ganar”.

La U y el futuro

Actualmente, Universidad de Chile es el líder del torneo y tiene la primera opción de ganar el título. Los azules jugarán el sábado, en paralelo al duelo de Colo Colo con Cobresal, ante San Luis en el Nacional y una victoria les permitirá ser campeones. Por eso, Guede se refirió a la presión que tendrán los azules de jugar siendo líderes y señaló que “no tengo el derecho a opinar de la U si no estoy adentro, no puedo opinar de sus jugadores, pero en Colo Colo los jugadores están acostumbrados a jugar con presión de ser campeones”.

Finalmente, sobre posibles refuerzos o jugadores que se irán a préstamo , no quiso comentar nada e indicó que eso lo evaluará recién el día lunes. “No tengo idea, el lunes lo hablaré con Aníbal (Mosa). Existe un grupo que también trabaja, ya sea Óscar (Meneses) o la comisión de fútbol. Yo daré mi opinión y el lunes vamos a definir”, finalizó Guede.